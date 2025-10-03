Patrika LogoSwitch to English

Jaipur: 13 साल के बेटे के शव के पास बैठकर रोता रहा अध्यापक, सड़क हादसे ने ले ली जान, दशहरे की छुट्टियों में जा रहा था गांव

Teacher's Son Died: अध्यापक पिता घायल होने के बावजूद भी अपने बेटे के पास बैठकर फूट-फूटकर रोते रहे। पिता और चचेरा भाई का इलाज फिलहाल निजी अस्पताल में जारी है।

2 min read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 03, 2025

मृतक बेटे के फाइल फोटो: पत्रिका

Rajasthan Road Accident: जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। लोहा मंडी इलाके में बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 13 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका पिता और चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। अध्यापक पिता घायल होने के बावजूद भी अपने बेटे के पास बैठकर फूट-फूटकर रोते रहे। दोनों का इलाज फिलहाल निजी अस्पताल में जारी है।

छुट्टियों में गांव जा रहा था परिवार

पुलिस ने बताया कि मृतक मासूम आदित्य अपने पिता सुरेश कुमार बुनकर और चचेरे भाई हर्षित (15) के साथ बाइक पर सवार होकर गांव जा रहा था। सुरेश कुमार मूल रूप से रामपुरा सेवापुरा का निवासी है और पेशे से अध्यापक है। फिलहाल वह जयपुर की लोहा मंडी स्थित किराए के मकान में परिवार के साथ रहता है।


दशहरा की छुट्टियों के कारण सुरेश अपने बेटे और भतीजे के साथ गांव जा रहा था। लेकिन बीच रास्ते में ही हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया।

अचानक आई मौत से मचा कोहराम

लोहा मंडी के पास बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में आदित्य की मौके पर ही मौत हो गई। पिता सुरेश और भतीजा हर्षित गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।

पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा

सूचना पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पास के निजी अस्पताल भिजवाया। देर रात तक दोनों का इलाज जारी रहा। वहीं मृतक बच्चे के शव का कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया गया। शुक्रवार सुबह शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है।

Published on:

03 Oct 2025 12:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: 13 साल के बेटे के शव के पास बैठकर रोता रहा अध्यापक, सड़क हादसे ने ले ली जान, दशहरे की छुट्टियों में जा रहा था गांव

