Jaipur: 13 साल के बेटे के शव के पास बैठकर रोता रहा अध्यापक, सड़क हादसे ने ले ली जान, दशहरे की छुट्टियों में जा रहा था गांव

Rajasthan Road Accident: जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। लोहा मंडी इलाके में बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 13 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका पिता और चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। अध्यापक पिता घायल होने के बावजूद भी अपने बेटे के पास बैठकर फूट-फूटकर रोते रहे। दोनों का इलाज फिलहाल निजी अस्पताल में जारी है।