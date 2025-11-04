Consumer Care Award: राजस्थान में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता सेवा सम्मान, मिलेगा 5 लाख रुपए का अवार्ड

National Consumer Day: जयपुर। उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में राजस्थान एक बार फिर देश में मिसाल बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य में उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ‘कंज्यूमर केयर अवार्ड’ शुरू किया गया है। यह अवार्ड अब तक का देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता सेवा सम्मान माना जा रहा है।