Consumer Care Award: राजस्थान में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता सेवा सम्मान, मिलेगा 5 लाख रुपए का अवार्ड

Consumer Helpline: बिजली-पानी-चिकित्सा विभाग भी होंगे सम्मानित, 24 दिसंबर को मिलेगा बड़ा पुरस्कार, प्रदेश में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा ‘कंज्यूमर केयर अवार्ड’, विजेता को मिलेंगे 5 लाख रुपए।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 04, 2025

National Consumer Day

National Consumer Day

National Consumer Day: जयपुर। उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में राजस्थान एक बार फिर देश में मिसाल बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य में उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ‘कंज्यूमर केयर अवार्ड’ शुरू किया गया है। यह अवार्ड अब तक का देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता सेवा सम्मान माना जा रहा है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस अवार्ड का उद्देश्य उपभोक्ता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं, विभागों और व्यक्तियों को सम्मानित करना है। इसमें राजकीय या स्वायत्तशासी श्रेणी के लिए 5 लाख रुपए का एक अवार्ड, संस्था श्रेणी के लिए 2 लाख रुपए का एक अवार्ड, और व्यक्तिगत श्रेणी में 51-51 हजार रुपए के तीन अवार्ड दिए जाएंगे।

विशेष बात यह है कि इस अवार्ड में बिजली, पानी, परिवहन, चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा जैसे विभागों को भी पहली बार आवेदन का अवसर दिया गया है। इसका मकसद है उपभोक्ताओं को और अधिक कंज्यूमर-फ्रेंडली, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना।

राजस्थान में स्थायी निवासी, राज्य में कार्यरत व्यक्ति, संस्थान या उपभोक्ता सेवाओं से जुड़े विभाग 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट https://consumeraffairs.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से पूरी की जा सकती है। विजेताओं को 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

इसके साथ ही उपभोक्ता हेल्पलाइन 14435 पर कॉल कर इस अवार्ड से संबंधित अधिक जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। इस पहल से न केवल उपभोक्ता सेवा प्रणाली मजबूत होगी, बल्कि सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा।

Updated on:

04 Nov 2025 10:48 pm

Published on:

04 Nov 2025 10:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Consumer Care Award: राजस्थान में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता सेवा सम्मान, मिलेगा 5 लाख रुपए का अवार्ड

