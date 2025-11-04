Electricity Billing: जयपुर डिस्कॉम की बड़ी उपलब्धि, सभी थ्री फेज गैर कृषि उपभोक्ताओं के बदले गए खराब मीटर

डिस्कॉम के अनुसार, विगत तीन वर्षों में निगम ने डिफेक्टिव मीटरों की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। वर्ष 2022-23 में जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में थ्री फेज (कृषि व गैर कृषि), सिंगल फेज (शहरी व ग्रामीण) सहित 2 लाख 20 हजार से अधिक मीटर खराब थे, जिसके चलते निगम को लगभग 9.40 करोड़ रुपए की छूट उपभोक्ताओं को देनी पड़ी थी। लगातार सुधारात्मक प्रयासों के चलते अब यह संख्या घटकर मात्र 19,303 रह गई है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले छह माह में छूट की राशि घटकर केवल 12.50 लाख रुपए रह गई है।