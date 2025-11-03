Cancer Screening: गांव-ढाणी तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सुविधा, शुरू हुई ग्रामीण कैंसर स्क्रीनिंग की नई पहल

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि ग्रामीण अंचलों तक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचे। उन्होंने कहा कि “कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का समय पर पता लगना ही उपचार का पहला कदम है और यह मोबाइल वैन ग्रामीण स्वास्थ्य क्रांति की दिशा में बड़ा कदम है।”

उन्होंने फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष डॉ. रीमी शेखावत का मोबाइल वैन उपलब्ध करवाने के लिए आभार जताया और मरूधर हॉस्पिटल, जयपुर के निदेशक डॉ. शिवराज सिंह राठौड़ का स्वागत किया। कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉ. जुगल किशोर सैनी और पीएमओ डॉ. रामजीत टाक सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे।