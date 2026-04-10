टकराव में उलझ गई महाशक्ति संसाधनों से बाजी मार गया ड्रेगन

चीन पहले ही सौर उपकरण, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित प्रौद्योगिकियों के निर्माण में अग्रणी है। कई देशों में चीन के ऊर्जा उत्पाद अस्थिर ग्रिड बिजली की जगह ले रहे हैं। ऊर्जा संकट की मार झेल रहे देश अब आयातित जीवाश्म ईंधन के बजाय सस्ते विकल्पों की ओर रुख करने को मजबूर हैं, जिससे बीजिंग का आर्थिक प्रभाव और पुख्ता होगा। युद्ध में उतरे बिना ही चीन इस संघर्ष से आधुनिक युद्ध कौशल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समन्वित ड्रोन हमलों आदि से जुड़े महत्वपूर्ण सैन्य सबक ले रहा है। चीनी नियंत्रण वाले संसाधनों की मांग तेज हो रही है। युद्ध के शुरुआती 96 घंटों में ही 900 से अधिक मिसाइलों की खपत ने दुनिया की कुल वार्षिक मिसाइल उत्पादन क्षमता को पछाड़ दिया था। अमरीकी शस्त्रागार की पूर्ति उसकी वर्तमान औद्योगिक क्षमता से करना लगभग असंभव है। यह स्थिति चीन की विशाल विनिर्माण क्षमताओं को निर्णायक बनाती है। अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के लिए आवश्यक गैलियम, नियोडिमियम और सैमरियम जैसे दुर्लभ खनिजों के प्रसंस्करण पर चीन का दबदबा है। परिष्कृत गैलियम की 88 प्रतिशत वैश्विक आपूर्ति अकेले चीन के नियंत्रण में है। यानी अमरीका अपने शस्त्रागार की भरपाई के लिए भी चीन पर ही निर्भर होगा। चीन ने बेहतर सौदेबाजी के लिए दवाओं, सेमीकंडक्टर चिप्स तथा आपूर्ति शृंखलाओं में भी बाधाएं खड़ी कर रखी हैं। वैश्विक अस्थिरता सरकारों को ऊर्जा और सुरक्षा की चिंताओं में इस कदर उलझा रही है कि वे चीन की व्यापारिक नीतियों को चुनौती देने की स्थिति में नहीं हैं। वाशिंगटन की धूमिल होती छवि के चलते बीजिंग खुद को एक जिम्मेदार और स्थिर शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।