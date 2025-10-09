लाठी सरियों से युवक पर मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

जयपुर।

जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने तीन सप्ताह पहले एक युवक पर लाठी डंडों से मारपीट कर हाथ पैर तोड़ने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फरारी के दौरान आरोपी डोंगल से इंटरनेट चलाकर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था।

थानाप्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हेमन्त कुमार मीणा (18) गोपी नगर जयसिंहपुरा खोर का रहने वाला है। आरोपी गोपी नगर में रहकर प्राइवेट काम करता था। 18 सितंबर को रात दो पक्षों में एक बजे झगड़ा हो गया था। जिस पर एक पक्ष के लोग वाहनों में सवार होकर दूसरे पक्ष के वाहन का पीछा करते हुए पहले टक्कर मारी, फिर लाठी सरियों से मारपीट कर शुभम उर्फ लाला के हाथ पैर तोड़ दिए और उसकी एसयूवी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद सोनू मीणा और नितिन सिनसिनवार को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि आरोपी हेमंत फरार चल रहा था। आरोपी मोबाइल फोन बंद करके डोंगल के द्वारा वाई-फाई चलाकर सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के सम्पर्क में थे। पुलिस ने मुखबिर से जानकारी जुटाने के बाद आरोपी हेमंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिस का हाथ छुड़वाकर भागने का प्रयास किया, जिससे उसके पैरों में चोट आई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पुलिस मोबाइल से हमारी लोकेशन ले लेती है। जिसके कारण फरार होते ही डोंगल खरीदकर सोशल मीडिया से एक दूसरे के सम्पर्क में थे।