हड़तालों से थमी प्रदेश की रफ्तार

जयपुर. राजस्थान इन दिनों हड़तालों की गिरफ्त में है। कहीं खदानों से मार्बल नहीं निकल रहा, कहीं मंडियों के दरवाजे बंद हैं। निर्माण कार्यों के ठप होने से विकास परियोजनाएं अटकी हैं और अस्पतालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इन अलग-अलग हड़तालों का बोझ सबसे ज्यादा आमजन पर ही पड़ा है।