Jaipur: सेंट एंसलम नॉर्थ सिटी स्कूल में ‘द राइजिंग स्टार’ वार्षिक उत्सव का हुआ शानदार आयोजन, देखें तस्वीरें

The Rising Star Annual Festival: सेंट एंसलम नॉर्थ सिटी स्कूल में वार्षिक उत्सव “The Rising Star” का भव्य आयोजन शनिवार, 8 नवंबर 2025 को विद्यालय परिसर में किया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय परिवार द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास, उत्साह और संयोजन के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रताप सिंह खाचरियावास तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय बिशप जोसेफ कैलारकल (बिशप, जयपुर) द्वारा दीप प्रज्वलन ' तथा आतिथ्य सत्कार के साथ हुआ। विशेष अतिथि के रूप मे बिशप ऑस्वाल्ड लुईस (बिशप एमेरिटस, जयपुर डायसिस) ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।