Jaipur: सेंट एंसलम नॉर्थ सिटी स्कूल में ‘द राइजिंग स्टार’ वार्षिक उत्सव का हुआ शानदार आयोजन, देखें तस्वीरें

फोटो: पत्रिका
The Rising Star Annual Festival: सेंट एंसलम नॉर्थ सिटी स्कूल में वार्षिक उत्सव “The Rising Star” का भव्य आयोजन शनिवार, 8 नवंबर 2025 को विद्यालय परिसर में किया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय परिवार द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास, उत्साह और संयोजन के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रताप सिंह खाचरियावास तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय बिशप जोसेफ कैलारकल (बिशप, जयपुर) द्वारा दीप प्रज्वलन ' तथा आतिथ्य सत्कार के साथ हुआ। विशेष अतिथि के रूप मे बिशप ऑस्वाल्ड लुईस (बिशप एमेरिटस, जयपुर डायसिस) ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर थामस मनिपरमबिल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए वर्ष भर की शैक्षणिक उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया। गत वर्ष बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत. सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्य व नाटक, समूह ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
मुख्य अतिथि प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को परिश्रम, अनुशासन और निष्ठा को जीवन का मूल मंत्र अपनाने का संदेश दिया। अध्यक्ष बिशप जोसेफ कैलारकल ने विद्यालय परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में अत्यंत सहायक होते हैं।
अंत में विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं सहयोगी शिक्षकों का आभार व्यक्त किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
