अंता उपचुनाव: सीएम भजनलाल शर्मा का रोड शो, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झोंकी ताकत

अंता उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा से है। यह सीट भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई थी। कंवरलाल मीणा को 2005 में उप सरपंच चुनाव के दौरान एसडीएम पर पिस्तौल तानने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में तीन साल की सजा हुई थी।