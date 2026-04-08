संयुक्त राष्ट्र विफल, नया शांति संगठन जरूरी

अमरीका तो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की परवाह ही नहीं करता है और अपने फायदे के लिए गलत तथ्यों को परोसकर और दुनिया को गुमराह कर संप्रभु राष्ट्रों पर हमले करता रहा है। सद्दाम हुसैन और गद्दाफी के खिलाफ भी उसने भ्रामक बयानबाजी कर विश्व को गुमराह किया था। जब से ट्रंप ने पद संभाला, तब से शेष विश्व के प्रति उसका आक्रामक रवैया और बढ़ गया है।इन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ को भंग करना अनिवार्य हो गया है। इसके स्थान पर भारत जैसे शांतिप्रिय देश के नेतृत्व में विश्व शांति संगठन का गठन समय की मांग है। इस नए संगठन का ढांचा पूर्णत: लोकतांत्रिक होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश को उसकी जनसंख्या के अनुपात में मतदान का अधिकार मिले- ठीक उसी तरह जैसे भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कॉलेजियम प्रणाली कार्य करती है। प्रस्तावित नए ढांचे में विश्व शांति संगठन की अपनी स्थायी सेना होनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपनी जनसंख्या के अनुपात में संगठन के बजट और सैन्य बल में योगदान दे। भर्ती किए गए सैनिकों को उनके गृह देश में तैनात न कर अन्य देशों में नियुक्त किया जाए और उनकी सेवाएं स्थानांतरणीय हों। वे केवल निर्वाचित संगठन के आदेशों का पालन करें। नए मुख्यालय पर धन व्यय करने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें और चुनाव संपन्न हों। इस नए ढांचे पर दुनियाभर के अकादमिक जगत और प्रत्येक देश की राजकाज की संस्थाओं में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। उनकी मंजूरी और बहुमूल्य सुझावों को शामिल करने के बाद ही विश्व शांति संगठन अस्तित्व में आए। महाशक्तियों की विस्तारवादी सनक को रोकने और वैश्विक संसाधनों की सुरक्षा के लिए इस नए संगठन की स्थापना अब अपरिहार्य है।