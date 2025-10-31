Weather Updat: उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आज भी बारिश की संभावना

राज्य के दक्षिण-पूर्वी भागों में आगामी 3 से 4 दिनों तक बरसात का क्रम जारी रहने की संभावना जताई गई है। तापमान की बात करें तो बाड़मेर में अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस और पाली के जवाई बाँध क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि फसलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौसम की अद्यतन जानकारी पर नजर बनाए रखें।