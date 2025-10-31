Weather Updat: उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आज भी बारिश की संभावना

Rajasthan Weather Alert
Weather Forecast: जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर वर्षा का असर देखने को मिला। बांसवाड़ा जिले के जगपुरा में सर्वाधिक 57.0 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि अन्य जिलों में भी हल्की बौछारें पड़ीं।
मौसम विभाग ने बताया कि मध्य पूर्वी अरब सागर की खाड़ी में अवदाब का क्षेत्र आज भी सक्रिय है, जिसके प्रभाव से उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आज भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
राज्य के दक्षिण-पूर्वी भागों में आगामी 3 से 4 दिनों तक बरसात का क्रम जारी रहने की संभावना जताई गई है। तापमान की बात करें तो बाड़मेर में अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस और पाली के जवाई बाँध क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि फसलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौसम की अद्यतन जानकारी पर नजर बनाए रखें।
