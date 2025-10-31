Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Updat: उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आज भी बारिश की संभावना

Rajasthan Weather: राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून, कई जिलों में बरसे बादल, जगपुरा में सबसे अधिक 57 मिमी बारिश, अगले चार दिन बरसात के आसार,बाड़मेर में 34 डिग्री अधिकतम, जवाई बाँध पर 12.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज, राजस्थान में बरसात का दौर जारी, जगपुरा में 57 मिमी वर्षा दर्ज।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 31, 2025

Rajasthan Weather Alert

Rajasthan Weather Alert

Weather Forecast: जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर वर्षा का असर देखने को मिला। बांसवाड़ा जिले के जगपुरा में सर्वाधिक 57.0 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि अन्य जिलों में भी हल्की बौछारें पड़ीं।

मौसम विभाग ने बताया कि मध्य पूर्वी अरब सागर की खाड़ी में अवदाब का क्षेत्र आज भी सक्रिय है, जिसके प्रभाव से उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आज भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

राज्य के दक्षिण-पूर्वी भागों में आगामी 3 से 4 दिनों तक बरसात का क्रम जारी रहने की संभावना जताई गई है। तापमान की बात करें तो बाड़मेर में अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस और पाली के जवाई बाँध क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि फसलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौसम की अद्यतन जानकारी पर नजर बनाए रखें।

ये भी पढ़ें

Building Inspection: 1 से 30 नवंबर तक भवन-सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सरकार की नजर
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 03:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Updat: उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आज भी बारिश की संभावना

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 नवंबर 2025: इन 6 राशियों के लिए धन-लाभ के योग , किसे रहना होगा सावधान?

Weekly Horoscope
राशिफल

Rajasthan Politics: कांग्रेस का भाजपा पर तंज, “अगली बार भाजपा विधायकों की संख्या एक टैंपो ट्रेवलर में सिमट जाएगी”

Govind Singh Dotasra Attacks BJP 1 Year 450 Schools closed Bhajanlal Government
जयपुर

Flood Relief: बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कें, पुलिया, डैम, एनीकट, स्कूल की होगी मरम्मत, 1012 करोड़ की स्वीकृति

Janjatiya Gaurav Varsh Rajasthan CM Bhajan Lal said 1 to 15 November Several events will be held in state
जयपुर

IMD: चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ अगले 4 दिन राजस्थान में दिखाएगा तगड़ा असर, मौसम विभाग ने दे दी बारिश की चेतावनी

जयपुर

ट्रेड वॉर में नरमी, भारत के लिए सकारात्मक संकेत

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.