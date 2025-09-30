Weather Update: अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही राजस्थान में फिर होगी झमाझम बारिश, जानें क्यों ?

Rain in Rajasthan: जयपुर। मानसून विदाई की तैयारी कर चुका है, लेकिन राजस्थान में बारिश का दौर अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज 30 सितम्बर को शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में दिनभर बादल छाए रहने और कहीं-कहीं तेज बौछारें भी गिरी है।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 3-4 दिन तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटों में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। वहीं, 5 से 8 अक्टूबर के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां फिर तेज होंगी।