पहली बार आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो जान लें नया नियम, पासपोर्ट जैसा होगा आधार के लिए वेरिफिकेशन

जयपुरPublished: Dec 23, 2023 06:03:38 pm Submitted by: जमील खान

Now Passport Like Verification Must For New Aadhar Card : अगर आपकी उम्र 18 साल है और पहली बार आधार कार्ड बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक लंबे और मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। यूआइडीएआइ ने कहा है कि 18 वर्ष पार लोगों को पहली बार आधार कार्ड बनवाने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के दौर से गुजरना पड़ सकता है, जिस तरह पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन होता है।

