मौज शौक के लिए चुराते थे वाहन, दो वाहन चोर गिरफ्तार

करणी विहार थाना पुलिस ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चुराई हुई स्कूटी और बाइक सहित तीन वाहन बरामद कर लिए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे के आदि है और मौज शौक व नशे के लिए वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते है। आरोपियों ने दो वाहनों को श्याम नगर एवं वैशाली नगर से चुराया था।

डीसीपी (पश्चिम) हनुमान प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुरेश कानव (22) और अजय जाजोरिया (20) कमला नेहरू नगर भांकरोटा का रहने वाला है। आरोपी नशे के आदि है और मौज शौक व नशे के लिए कॉलोनियों में गूमकर रैकी कर वारदात को अंजाम देते है। पुलिस ने बताया कि सिरसी रोड निवासी कीरत सिंह ने 26 अगस्त को मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया कि वह किसी काम से सिरसी रोड स्थित एक ज्वैलर्स की दुकान पर आए ते। इसी दौरान उनकी बाइक किसी ने चुरा ली। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चुराई हुए तीन वाहन बरामद कर लिए। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि वह वाहन किन लोगों को बेचा करते थे।