जयपुर

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चे को मिला नया चेहरा, हमीद खान मेवाती बने प्रदेश अध्यक्ष

अपने संबोधन में हमीद खान मेवाती ने भरोसा दिलाया कि वे भाजपा की राष्ट्रवादी सोच और विकास की राजनीति को अल्पसंख्यक समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Jan 24, 2026

bjp Rajasthan

नवनियुक्त हमीद खान मेवाती (बाएं) फोटो-@BJP4Rajasthan

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा को नया नेतृत्व मिलते ही संगठन में नई सक्रियता देखने को मिली है। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने शुक्रवार को जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह का माहौल उत्साह और संगठनात्मक एकजुटता से भरा रहा।

पदभार ग्रहण कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने हमीद खान मेवाती को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमीद खान मेवाती एक अनुभवी और जमीनी नेता हैं, जिन्होंने संगठन के लिए लंबे समय तक समर्पित भाव से काम किया है। उनके नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा न केवल संगठनात्मक रूप से मजबूत होगा, बल्कि समाज के बीच भाजपा की नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने में भी सफल रहेगा।

मदन राठौड़ ने क्या कहा?

मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे उन राजनीतिक दलों की सच्चाई जनता के सामने रखें, जो वर्षों से तुष्टिकरण की राजनीति कर अल्पसंख्यक समाज को गुमराह करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” के मूल मंत्र पर काम करती है और इसी विचारधारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना मोर्चा की अहम जिम्मेदारी है।

बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए शामिल

बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के लिए लागू की गई हैं। इन योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाना मोर्चा के कार्यकर्ताओं का दायित्व है, जिसे हमीद खान मेवाती के नेतृत्व में नई गति मिलेगी।

मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रहेगी नजर

अपने संबोधन में हमीद खान मेवाती ने भरोसा दिलाया कि वे भाजपा की राष्ट्रवादी सोच और विकास की राजनीति को अल्पसंख्यक समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। उन्होंने युवाओं से संगठन से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया और मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।

कार्यक्रम में ये लोग हुए शामिल

इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, प्रदेश मंत्री नारायण मीणा, मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. मजीद मलिक कमांडो, वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अबूबकर नकवी, मदरसा बोर्ड चेयरमैन हिदायत खां धौलिया सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। करौली सहित कई जिलों से आए कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों और नारों के साथ जमकर उत्साह मनाया।

