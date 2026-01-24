Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चे को मिला नया चेहरा, हमीद खान मेवाती बने प्रदेश अध्यक्ष

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा को नया नेतृत्व मिलते ही संगठन में नई सक्रियता देखने को मिली है। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने शुक्रवार को जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह का माहौल उत्साह और संगठनात्मक एकजुटता से भरा रहा।