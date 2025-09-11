Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले कंगला गिरोह के तीन आरोपी पकड़े

जयपुर. प्रताप नगर थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले कंगला गैंग के तीन बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस ने उनसे छीने हुए 6 मोबाइल बरामद किए हैं।

जयपुर

Lalit Tiwari

Sep 11, 2025

जयपुर. प्रताप नगर थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले कंगला गैंग के तीन बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस ने उनसे छीने हुए 6 मोबाइल बरामद किए हैं। एसीपी (सांगानेर) विनोद शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नरेन्द्र सिंह (20) रघुनाथपुरा कोटखावदा, पुष्पेन्द्र मीणा (21) द्धारकापुरा कोटखावदा और शंकर बणजारा (20) प्रताप नगर का रहने वाला है। आरोपी नरेन्द्र व पुष्पेन्द्र कंगला गैंग के सदस्य हैं जो शिवदासपुरा, प्रताप नगर, सांगानेर सदर, रामनगरिया पुलिस थानों में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। आरोपी बाइक से सुनसान जगह पर किसी लड़की या महिला को टारगेट कर मोबाइल छीन लेते हैं। छीने हुए मोबाइल ग्रामीण एरिया में बेचकर मौज मस्ती में खर्च करते हैं। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में हरदोई उ.प्र निवासी रजत दीक्षित ने थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि 8 सितंबर को वह हल्दी घाटी मार्ग जा रहा था। पन्नाधाय सर्कल के पास बाइक सवार दो युवक उसके हाथ से मोबाइल छीन ले गए। पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज देखकर पीड़ित से हुलिया के अनुसार राणा सांगा मार्ग से श्रीराम विहार की तरफ जाने वाले रोड पर आरोपियों का पीछा कर पकड़ लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 6 मोबाइल बरामद कर लिए। मामले में कांस्टेबल शंकर और गणेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Updated on:

11 Sept 2025 11:55 am

Published on:

11 Sept 2025 11:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले कंगला गिरोह के तीन आरोपी पकड़े

