जयपुर

मिलावटी पनीर जयपुर में सप्लाई करने आए तीन आरोपी गिरफ्तार

लालकोठी थाना पुलिस ने रक्षाबंधन से एक दिन पहले मेवात हरियाणा से मिलावटी पनीर लेकर जयपुर में सप्लाई करने आए तीन आरोपी मेवात हरियाणा निवासी मनीष (23), मुफीद (27) और किशनगढ़ अलवर निवासी शालीम (19) को गिरफ्तार किया है।

जयपुर

Lalit Tiwari

Aug 09, 2025

जयपुर।
लालकोठी थाना पुलिस ने रक्षाबंधन से एक दिन पहले मेवात हरियाणा से मिलावटी पनीर लेकर जयपुर में सप्लाई करने आए तीन आरोपी मेवात हरियाणा निवासी मनीष (23), मुफीद (27) और किशनगढ़ अलवर निवासी शालीम (19) को गिरफ्तार किया है। थानाप्रभारी बन्नालाल ने बताया कि नकली पनीर को स्वास्थय विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सैम्पलिंग करवा कर 1800 किलोग्राम मिलावटी पनीर को नष्ट करवाया। आरोपी 14 नम्बर पुलिया के पास तसलीन, तोफिक, विक्की व शेरू तथा थड़ी मार्केट के समीर, जुम्मन एवं जयसिंहपुरा खोर के सद्दाम व यासीन लंगड़ा को सप्लाई करने आए थे। यह पनीर वह नूंह मेवात हरियाणा निवासी अरशद से लेकर आए थे। मौके पर स्वास्थय विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, नरेश कुमार ने घटिया सामग्री से निर्मित पनीर को चालक मनीष, शालीम व मुफीद की सहमति से 1800 किलोग्राम पनीर को मौके पर नष्ट करवाया।

Published on:

09 Aug 2025 09:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मिलावटी पनीर जयपुर में सप्लाई करने आए तीन आरोपी गिरफ्तार

