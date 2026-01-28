तीन वाहन चोर गिरफ्तार, तीन बाइक व गैस सिलेंडर बरामद

डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि झोटवाड़ा निवासी गजराज सिंह राहुल (25), अंगद तिवाड़ी उर्फ राजू (29) और मनीष कुमार दुबे उर्फ नेपी (25) को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने मुरलीपुरा, विश्वकर्मा और बिंदायका थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदात की हैं।पुलिस के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर दादी का फाटक पुलिया के पास से तीन युवकों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उन्होंने दो बाइक और गैस सिलेंडर चोरी करना कबूल किया। इसके बाद उनकी निशानदेही पर बिंदायका और विश्वकर्मा क्षेत्र से चोरी की गई बाइक और तीन गैस सिलेंडर बरामद किए गए।