Rajasthan: राज्यपाल के अभिभाषण को टीकाराम जूली ने बताया झूठ का पुलिंदा, बोले- किरोड़ीलाल मीणा हंस रहे थे

जूली ने कहा कि अभिभाषण के दौरान कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा मुस्कराते नजर आए, क्योंकि वे स्वयं जानते हैं कि राज्यपाल से ऐसे मुद्दों पर बातें कहलवाई गईं, जिन पर सरकार का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईआरसीपी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर राज्यपाल ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस योजना में अब तक कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई है। इसी तरह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर भी सिर्फ घोषणाएं हैं, काम धरातल पर नजर नहीं आता।