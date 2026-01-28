28 जनवरी 2026,

बुधवार

जयपुर

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में जल्द होगा पंचायत चुनावों को लेकर ऐलान, जानें कब लग सकती है आचार संहिता

Rajasthan Panchayat Election: पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव मार्च में होने की पूरी संभावना बन गई है। राज्य निर्वाचन आयोग 25 फरवरी के बाद कभी भी कार्यक्रम घोषित कर सकता है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Jan 28, 2026

एआई तस्वीर

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग मार्च में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव करवाने की तैयारी में है। आयोग के अनुसार 25 फरवरी के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी।

ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 14,635

राज्य में हाल ही में व्यापक पुनर्गठन हुआ है। राजस्थान में 3,441 नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद अब ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 14,635 हो गई है। पंचायतों में 45,000 से अधिक नए वार्ड बनाए गए हैं, जिससे वार्ड पंचों के पद एक लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस बार पंचायत चुनावों में 45,000 से अधिक नए वार्ड पंच चुने जाएंगे। इसके साथ ही 14,635 सरपंचों के पदों पर भी चुनाव होंगे।

8 नए जिला परिषदों का गठन

राज्य में 85 नई पंचायत समितियां और 8 नए जिला परिषदों का गठन किया गया है, जिससे अब पंचायत समितियों की कुल संख्या 450 और जिला परिषदों की संख्या 41 हो गई है। नई बनी सभी पंचायत समितियों और जिला परिषदों में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। 450 पंचायत समितियों में से लगभग 400 पंचायत समितियों में पंचायत समिति सदस्यों और प्रधान पदों के लिए मतदान होगा।

मतदान प्रक्रिया में भी बदलाव

इस बार पंचायत चुनावों में मतदान प्रक्रिया में भी बदलाव होगा। पंच और सरपंचों के चुनाव बैलेट (मतपत्र) से करवाए जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में कलेक्टरों को भेजी गाइडलाइन में बैलेट वाले चुनावों की तैयारी के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में अधिकांश पंचायतों का कार्यकाल साल भर पहले पूरा हो चुका है।

