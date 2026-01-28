Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में जल्द होगा पंचायत चुनावों को लेकर ऐलान, जानें कब लग सकती है आचार संहिता

राज्य में हाल ही में व्यापक पुनर्गठन हुआ है। राजस्थान में 3,441 नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद अब ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 14,635 हो गई है। पंचायतों में 45,000 से अधिक नए वार्ड बनाए गए हैं, जिससे वार्ड पंचों के पद एक लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस बार पंचायत चुनावों में 45,000 से अधिक नए वार्ड पंच चुने जाएंगे। इसके साथ ही 14,635 सरपंचों के पदों पर भी चुनाव होंगे।