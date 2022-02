Rajasthan Corona Update: राजस्थान में आज 2298 नए कोरोना पॉजिटिव मिले

Rajasthan Corona Update:

आज 12 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत

एक्टिव केस घटकर रहे 40880

Rajasthan Corona Update: पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन के मामलों में लगातार राहत मिल रही है। आज इसे बड़ी राहत कहा जा सकता है कि कल की तुलना में नए मरीजों की संख्या आधी ही दर्ज की गई है। कल जहां 4509 नए मरीज प्रदेश में मिले थे, आज वहीं यह संख्या 2298 ही रही। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज राज्य के 12 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं संक्रमण के मामले कम मिलने से एक्टिव केस में भी कमी आई है। 24 घंटों में 7299 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब एक्टिव केस घटकर 40880 रह गए हैं। राज्य में 6 जिले ऐसे हैं, जहां पर आज नए मरीजों की संख्या 10 से भी कम है। ऐसे में अब अन्य जिलों में भी राहत की उम्मीद की जा सकती है।

Today 2298 new corona positives were found in Rajasthan