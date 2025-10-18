Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Dhanteras 2025: इस साल होगी रिकॉर्ड तोड़ शॉपिंग, 50000 करोड़ रुपए की खरीदारी का अनुमान, जानें शुभ मुहूर्त

Today Market News: लंबे समय के बाद दुकानदारों और ग्राहकों के चेहरे पर खुशियां नजर आ रही हैं। व्यापारियों के संगठन कैट और ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के मुताबिक, इस बार धनतेरस पर देशभर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोना-चांदी बिकने की उम्मीद है।

3 min read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 18, 2025

फोटो: पत्रिका

Dhanteras 2025 Shubh Muhurat: दिवाली का त्यौहार इस बार व्यापार जगत और लोगों के लिए अपार खुशियां लेकर आया है। देशभर के बाजारों में अभूतपूर्व भीड़ और उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाजार मानो 'जीवन की हलचल और उत्साह का साक्षात प्रतीक' बन गए हैं।

दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, पटना, चेन्नई, कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक में व्यापारी लगातार बिक्री में व्यस्त हैं। जीएसटी कटौती और बेहतर मानसून से धनतेरस पर बाजारों में फिर से रौनक लौट आई है।

लंबे समय के बाद दुकानदारों और ग्राहकों के चेहरे पर खुशियां नजर आ रही हैं। व्यापारियों के संगठन कैट और ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के मुताबिक, इस बार धनतेरस पर देशभर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोना-चांदी बिकने की उम्मीद है।

क्यों खास इस बार की दिवाली

जीएसटी कटौतीः सरकार ने 12% और 28% स्लैब को खत्म कर सिर्फ दो स्लैब 5% व 18% रखे हैं। इससे करीब 95% चीजें सस्ती हुई है। इससे खरीदारों में जोश है व बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है।

बेहतर मानसूनः इस साल अच्छे मानसून से लोगों को लगातार बढ़ती तेज महंगाई से राहत मिली है और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरों में भी मांग बढ़ी है, जो त्योहारी खरीदारी को बूस्ट कर रहा है।

इनकम TAX 600 टैक्स राहतः अब 12 लाख रुपए सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे लोगों की बचत बढ़ी है, साथ ही आय में भी इजाफा हुआ है, जिससे लोग जमकर खर्च कर रहे हैं।

10,800 रुपए गिरी चांदी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को चांदी की कीमतों में 6% गिरावट आने से भारत में एमसीएक्स पर वायदा बाजार में चांदी 10,800 रुपए से अधिक टूट गई। एमसीएक्स पर एक किलो चांदी की कीमत 7% गिरकर 1,57,300 रुपए पर आ गई जो शुक्रवार की सुबह अपने ऑल-टाइम हाई 1.70.415 रुपए पर पहुंच गई थी।

एमसीएक्स पर सोना भी 2800 रुपए टूटकर 1,27,000 रुपए पर आ गया। भारी बिकवाली से इनकी कीमतें घटी हैं। ग्लोबल मार्केट और एमसीएक्स पर कीमतें घटने से शनिवार को धनतेरस पर सर्राफा बाजार में भी सोने-चांदी की कीमतें घटने की उम्मीद है। अमेरिका में क्रेडिट क्वालिटी और चीन-अमेरिका व्यापार विवाद को लेकर चिंताएं कम हुई, जिससे सोने और चांदी जैसी सुरक्षित संपत्ति की मांग घटी है।

कितनी बढ़ेगी बिक्री


कारः जीएसटी 28% से घटकर 18% होने और सेस हटने से धनतेरस पर कारों की बिक्री 20% से 35% तक बढ़ने का अनुमान।
मकानः बिल्डर्स को मकानों की बिक्री में 5% से 15% तक इजाफा होने की उम्मीद है। फर्नीचर, पेंट, फिटिंग्स, घरेलू उपकरण की बिक्री बढ़ने से होम अपग्रेड की मांग बढ़ी है।
सोना-चांदीः कीमत आसमान पर पहुंचने के बावजूद इस साल बिक्री 20 से 25% बढ़ने की उम्मीद है। कैट ने कहा कि धनतेरस पर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के सोना-चांदी की बिक्री होगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स-घरेलू उपकरण: जीएसटी कटौती से टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की बिक्री 30% बढ़ने की उम्मीद है।

किस समय में क्या खरीदें


शुभ काः सुबह 7.57 से 9.22 बजे तक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान,
आभूषण चर काः दोपहर 12.12 से दोपहर 1.37 बजे तक वाहन, कपड़े, आभूषण, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान
लाभ का दोपहर 1.37 से दोपहर 3.02 बजे तक वाहन सहित सभी सामान
अमृत काः दोपहर 3.02 से दोपहर शाम 4.27 बजे तक-वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सजावटी सामान, कपड़े, स्वर्ण आभूषण
लाभ काः शाम 5.52 से शाम 7.27 बजे तक -स्वर्ण आभूषण बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सिक्के सहित अन्य सामान
(ज्योतिषाचार्य पं. वामोदर प्रसाद शर्मा के अनुसार)

प्रदोष-संपूर्ण रात्रि अमावस्या के कारण दीपावली 20 को पं. पुरुषोत्तम गौड़ ने बताया कि 20 अक्टूबर को अमावस्या तिथि में प्रदोष काल के साथ ही वृषम और सिंह लग्न रहेगा। अतः इसी दिन दीपावली मनाना शास्त्रसम्मत रहेगा। वहीं, मंगलवार शाम से प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। पं.चंद्रमोहन दाधीच ने बताया कि सोमवार रातभर अमावस्या रहेगी।

धर्मशास्त्रों के मुताबिक दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो तो पहले दिन लक्ष्मी पूजन श्रेष्ठ रहेगा। सोमवार को वृषभलग्न शाम 7.18 से रात्रि 9.15 बजे तक रहेगा। दिवाली पूजन का श्रेष्ठ समय शाम 7.30 से 7.42 बजे तक रहेगा। इसमें प्रदोष काल के साथ ही स्थिर वृषभ लग्न भी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Dhanteras 2025: इस साल होगी रिकॉर्ड तोड़ शॉपिंग, 50000 करोड़ रुपए की खरीदारी का अनुमान, जानें शुभ मुहूर्त

