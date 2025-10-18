Dhanteras 2025: इस साल होगी रिकॉर्ड तोड़ शॉपिंग, 50000 करोड़ रुपए की खरीदारी का अनुमान, जानें शुभ मुहूर्त



कारः जीएसटी 28% से घटकर 18% होने और सेस हटने से धनतेरस पर कारों की बिक्री 20% से 35% तक बढ़ने का अनुमान।

मकानः बिल्डर्स को मकानों की बिक्री में 5% से 15% तक इजाफा होने की उम्मीद है। फर्नीचर, पेंट, फिटिंग्स, घरेलू उपकरण की बिक्री बढ़ने से होम अपग्रेड की मांग बढ़ी है।

सोना-चांदीः कीमत आसमान पर पहुंचने के बावजूद इस साल बिक्री 20 से 25% बढ़ने की उम्मीद है। कैट ने कहा कि धनतेरस पर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के सोना-चांदी की बिक्री होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स-घरेलू उपकरण: जीएसटी कटौती से टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की बिक्री 30% बढ़ने की उम्मीद है।