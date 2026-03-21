ट्रैफिक पुलिस ने मिट्टी के कट्टे लगा बनाई सर्कल, सुगम राह के लिए एक सप्ताह तक करेंगे ट्रायल

तिराहे पर मिट्टी के कट्टों का अस्थाई सर्कल बनाकर आगरा रोड से शहर में आने वाले वाहनचालकों को सर्कल घूमाकर निकाला जा रहा है। वहीं शहर से आगरा रोड जाने वाले सीधे निकल रहे हैं। ऐसे ही गोनेर व खोह नागोरियान से आने वालों को भी सीधे ही शहर की ओर निकला जा रहा है। जबकि शहर से गोनेर रोड व खोहनागोरियान जाने वाले सर्कल घूमकर निकल रहे हैं। पुलिस ने एक सप्ताह के लिए यह ट्रायल शुरू किया है। एक सप्ताह तक अगर प्रयोग सफल रहा तो यहां सर्कल बनाने के लिए जेडीए को लिखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर यातायात पुलिस यहां ट्रैफिक सिग्नल लगाने की भी संभावना तलाश रही है।