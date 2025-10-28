Railway: कोहरे में भी 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें, लोको पायलट को मिला डिजिटल डैशबोर्ड का साथ

Railway Safety: राजस्थान होकर गुजर रहे दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर इस बार घने कोहरे में भी ट्रेनों की रफ्तार धीमी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मथुरा से नागदा के बीच 549 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग अत्याधुनिक कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली से लैस हो गया है। गत जुलाई माह में इस कवच प्रणाली को मथुरा-कोटा सेक्शन के 324 किलोमीटर रेलखंड में चालू किया गया था, अब कोटा से नागदा के बीच भी इसे चालू कर दिया है। सोमवार को कवच 4.0 से सुसज्जित पहली ट्रेन कोटा-वडोदरा एक्सप्रेस (19820) सुबह 11 बजे कोटा से रवाना हुई। इसके साथ ही मथुरा से नागदा के बीच यह ट्रैक 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के लिए सक्षम हो गया।