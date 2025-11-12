Tribal Development: राजस्थान सरकार का बडा कदम, अब हर आदिवासी घर तक पहुंचेगी बिजली, 2.30 लाख कनेक्शन का बड़ा लक्ष्य

Rajasthan DISCOM: जयपुर। प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में अब हर घर रोशनी से जगमगाने जा रहा है। केन्द्र की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत राजस्थान में 2 लाख 30 हजार से अधिक घरों में विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है। बुधवार को राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों के अभियंताओं के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की।