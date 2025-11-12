Tribal Development: राजस्थान सरकार का बडा कदम, अब हर आदिवासी घर तक पहुंचेगी बिजली, 2.30 लाख कनेक्शन का बड़ा लक्ष्य

पत्रिका फाइल फोटो
Rajasthan DISCOM: जयपुर। प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में अब हर घर रोशनी से जगमगाने जा रहा है। केन्द्र की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत राजस्थान में 2 लाख 30 हजार से अधिक घरों में विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है। बुधवार को राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों के अभियंताओं के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र परिवार कनेक्शन से वंचित न रहे। प्रत्येक सर्किल में सर्वे कर वंचित परिवारों की पहचान की जाए और उन्हें शीघ्र कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वीकृतियों और कार्य आदेशों में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।
अभियान के तहत 1305 गांवों और 1405 बस्तियों में कुल 43,583 घरेलू कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए 73.97 करोड़ रुपए लागत के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।
राज्य के सबसे बड़े हिस्से को कवर करते हुए जोधपुर डिस्कॉम में 4834 गांवों और 18,468 बस्तियों को जोड़ा जाएगा। यहां 1,62,805 घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है।
अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में 973 गांवों और 986 बस्तियों में 24,392 घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
