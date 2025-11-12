Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Tribal Development: राजस्थान सरकार का बडा कदम, अब हर आदिवासी घर तक पहुंचेगी बिजली, 2.30 लाख कनेक्शन का बड़ा लक्ष्य

Tribal Welfare: धरती आबा अभियान से जगमग होंगे आदिवासी घर, प्रदेश में 2.30 लाख कनेक्शन का लक्ष्य। राजस्थान डिस्कॉम्स की बड़ी पहल — अब हर जनजातीय गांव तक पहुंचेगी बिजली।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 12, 2025

Rajasthan-Electricity

पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan DISCOM: जयपुर। प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में अब हर घर रोशनी से जगमगाने जा रहा है। केन्द्र की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत राजस्थान में 2 लाख 30 हजार से अधिक घरों में विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है। बुधवार को राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों के अभियंताओं के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र परिवार कनेक्शन से वंचित न रहे। प्रत्येक सर्किल में सर्वे कर वंचित परिवारों की पहचान की जाए और उन्हें शीघ्र कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वीकृतियों और कार्य आदेशों में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।

जयपुर डिस्कॉम

अभियान के तहत 1305 गांवों और 1405 बस्तियों में कुल 43,583 घरेलू कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए 73.97 करोड़ रुपए लागत के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।

जोधपुर डिस्कॉम

राज्य के सबसे बड़े हिस्से को कवर करते हुए जोधपुर डिस्कॉम में 4834 गांवों और 18,468 बस्तियों को जोड़ा जाएगा। यहां 1,62,805 घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है।

अजमेर डिस्कॉम

अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में 973 गांवों और 986 बस्तियों में 24,392 घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

Updated on:

12 Nov 2025 10:03 pm

Published on:

12 Nov 2025 09:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Tribal Development: राजस्थान सरकार का बडा कदम, अब हर आदिवासी घर तक पहुंचेगी बिजली, 2.30 लाख कनेक्शन का बड़ा लक्ष्य

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

