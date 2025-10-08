Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur LPG Gas Cylinder Blast: फिर धमाकों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे, दिखा भांकरोटा हादसे जैसा मंजर

जयपुर-अजमेर हाइवे पर मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया, सावरदा पुलिया के पास देर रात एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक को अजमेर की तरफ से आ रहे केमिकल से भरे टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। जिससे ट्रक में भीषण आग लग गई।

2 min read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 08, 2025

Fire in Truck
Play video

गैस सिलेंडर लदे ट्रक में लगी आग (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। जयपुर। जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस हाईवे मंगलवार रात फिर आग से दहल उठा। सावरदा पुलिया के पास देर रात एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक को अजमेर की तरफ से आ रहे केमिकल से भरे टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। जिससे ट्रक में भीषण आग लग गई। एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे। लगातार हुए धमाकों से करीब दस किलोमीटर तक हाईवे दहल उठा।

टैंकर के चालक और खलासी लापता

आग के बाद टैंकर के चालक और खलासी लापता है। जिनके जिंदा जलने की आशंका है। हादसा इतना भीषण था कि लपटें दो किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। हादसा अजमेर से जयपुर की लेन पर महादेव होटल के पास हुआ।

कुछ लोगों के घायल होने की सूचना

फोटो- दिनेश डाबी

विस्फोट इतने जोरदार थे कि लोहे के टुकड़े 280 मीटर दूर तक हवा में उड़कर गिरे। धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आग की चपेट में ट्रक, ट्रेलर, मार्बल से भरा एक अन्य ट्रक, दो खाली ट्रक सहित पांच वाहन जलकर खाक हो गए। कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

भांकरोटा हादसे जैसा मंजर दिखा

फोटो- दिनेश डाबी

मौके पर मौजूद जयपुर रेंज आइजी राहुलप्रकाश ने बताया कि टक्कर से टैंकर का कैबिन चकनाचूर हो गया और सिलेंडरों में आग लग गई। इस हादसे ने भांकरोटा हादसे जैसा मंजर दिखा दिया। हादसे के बाद दोनों तरफ से हाईवे बंद कर दिया गया। जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई और कई किलोमीटर तक जाम लग गया। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की बात रही कि कई सिलेंडर सुरक्षित बच गए।

सात किलोमीटर लंबा जाम लगा

फोटो- दिनेश डाबी

हादसे के बाद जयपुर-अजमेर हाईवे पर सात किलोमीटर लंबा जाम लग गया। घंटों तक फंसे वाहन चालकों और बस यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा, विधायक कैलाश वर्मा को मौक़े पर स्थिति का जायज़ा लेने के लिए देर रात मौके पर भेजा। साथ ही जिला कलक्टर और एसपी को मौके पर पहुंच कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुखद घटना में हर संभव मदद की जाएगी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2025 02:41 am

Published on:

08 Oct 2025 12:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur LPG Gas Cylinder Blast: फिर धमाकों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे, दिखा भांकरोटा हादसे जैसा मंजर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Gas Cylinder Blast: तेज धमाकों से लोगों में दहशत, 10 KM तक गूंजे धमाके; प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया हादसे का भयावह मंजर

Jaipur Gas Cylinder Blast
जयपुर

रेलवे प्रोजेक्ट्स और हाई वोल्टेज टावर में किया बेहतर काम, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग श्रेणी में मिला अवार्ड

जयपुर

आपकी बात: साइबर अपराधों में कमी लाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?

ओपिनियन

Rajasthan: राज्यपाल ने जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के VC को किया सस्पेंड, ये रही वजह; जांच कमेटी भी बनाई

Governor Haribhau Bagde and DR Balraj
जयपुर

मौसम में आ रहे बदलाव भीषण खतरे का संकेत

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.