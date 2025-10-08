Jaipur LPG Gas Cylinder Blast: फिर धमाकों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे, दिखा भांकरोटा हादसे जैसा मंजर

गैस सिलेंडर लदे ट्रक में लगी आग (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। जयपुर। जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस हाईवे मंगलवार रात फिर आग से दहल उठा। सावरदा पुलिया के पास देर रात एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक को अजमेर की तरफ से आ रहे केमिकल से भरे टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। जिससे ट्रक में भीषण आग लग गई। एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे। लगातार हुए धमाकों से करीब दस किलोमीटर तक हाईवे दहल उठा।
आग के बाद टैंकर के चालक और खलासी लापता है। जिनके जिंदा जलने की आशंका है। हादसा इतना भीषण था कि लपटें दो किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। हादसा अजमेर से जयपुर की लेन पर महादेव होटल के पास हुआ।
विस्फोट इतने जोरदार थे कि लोहे के टुकड़े 280 मीटर दूर तक हवा में उड़कर गिरे। धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आग की चपेट में ट्रक, ट्रेलर, मार्बल से भरा एक अन्य ट्रक, दो खाली ट्रक सहित पांच वाहन जलकर खाक हो गए। कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।
मौके पर मौजूद जयपुर रेंज आइजी राहुलप्रकाश ने बताया कि टक्कर से टैंकर का कैबिन चकनाचूर हो गया और सिलेंडरों में आग लग गई। इस हादसे ने भांकरोटा हादसे जैसा मंजर दिखा दिया। हादसे के बाद दोनों तरफ से हाईवे बंद कर दिया गया। जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई और कई किलोमीटर तक जाम लग गया। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की बात रही कि कई सिलेंडर सुरक्षित बच गए।
हादसे के बाद जयपुर-अजमेर हाईवे पर सात किलोमीटर लंबा जाम लग गया। घंटों तक फंसे वाहन चालकों और बस यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा, विधायक कैलाश वर्मा को मौक़े पर स्थिति का जायज़ा लेने के लिए देर रात मौके पर भेजा। साथ ही जिला कलक्टर और एसपी को मौके पर पहुंच कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुखद घटना में हर संभव मदद की जाएगी
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग