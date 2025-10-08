Jaipur LPG Gas Cylinder Blast: फिर धमाकों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे, दिखा भांकरोटा हादसे जैसा मंजर

हादसे के बाद जयपुर-अजमेर हाईवे पर सात किलोमीटर लंबा जाम लग गया। घंटों तक फंसे वाहन चालकों और बस यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा, विधायक कैलाश वर्मा को मौक़े पर स्थिति का जायज़ा लेने के लिए देर रात मौके पर भेजा। साथ ही जिला कलक्टर और एसपी को मौके पर पहुंच कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुखद घटना में हर संभव मदद की जाएगी