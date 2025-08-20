अजमेर-दिल्ली हाईवे पर फिल्मी अंदाज में ट्रक से लूट, ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बिहार निवासी चालक कन्हैयादास ने बताया कि, 16 अगस्त की रात को वह विश्वकर्मा स्थित एक कंपनी से कूरियर का सामान ट्रक में भरकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। वह अजमेर-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर चढ़ने के बाद करीब 2 किलोमीटर चला, तभी पीछे से आए एक ट्रक ने ओवरटेक किया।