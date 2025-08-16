Trump Tariff : ट्रंप टैरिफ का जयपुर पर बड़ा असर, सांगानेरी प्रिंट के ऑर्डर घटे, परेशान व्यापारियों ने निकाला नया रास्ता

Trump Tariff Impacts Jaipur : अमरीका के भारत पर आयात शुल्क (टैरिफ) बढ़ाने से सांगानेर रंगाई-छपाई व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। अमरीका में सांगानेरी प्रिंट के कपड़ों के ऑर्डर रद्द होने लगे हैं, जिसका असर रंगाई-छपाई इकाइयों के उत्पादन पर भी पड़ा है। ऑर्डर कम होने से काम 50 फीसदी तक घट गया है। हालांकि व्यापारियों ने स्थानीय मार्केट पर फोकस कर दिया है।

व्यापारियों के अनुसार, सांगानेरी प्रिंट के कपड़ों की विदेशों में काफी खपत है। यहां का रंगाई-छपाई उद्योग विदेशी बाजार पर निर्भर होता जा रहा है। अमरीका के अलावा जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूके में भी इन कपड़ों की अच्छी मांग है, लेकिन अमरीकी टैरिफ बढ़ने से बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है, क्योंकि सबसे अधिक कपड़े की खपत अमरीका में होती है।