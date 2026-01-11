Jaipur: जहरीली हो रही हवा से सांसों पर संकट, बिगड़ी आबोहवा से AQI 240 पार, मावठ से राहत की उम्मीद

मुरलीपुरा व विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में एक्यूआइ 221 से 242 तक पहुंच गया, वहीं मानसरोवर क्षेत्र में भी एक्यूआइ 221 से 241 तक पहुंच गया, जो प्रदूषण की गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वहीं शास्त्री नगर का एक्यूआइ 181 से 199 तक पहुंचा, जबकि आदर्श नगर का 166 से 187 तक पहुंच गया और एमआइ रोड क्षेत्र का एक्यूआइ 190 तक पहुंच गया। सीतापुरा क्षेत्र का भी एक्यूआइ 180 से 190 तक पहुंच गया। उधर, पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है जैसे-जैसे सर्दी बढ़ेगी, जमीन की सतह पर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाएगा।