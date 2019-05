राजस्थान में पाठ्यक्रम बदलाव पर भिड़े नेता, जावड़ेकर, देवनानी, दीया और डोटासरा में Twitter War

जया गुप्ता/ जयपुर। स्कूली पाठ्यक्रम में किए जा रहे बदलाव पर भाजपा व कांग्रेसी नेता सोशल मीडिया पर आमने-सामने हो रहे हैं। एक दिन पहले जहां पूर्व विधायक दीया कुमारी व शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भिड़े थे, वहीं बुधवार को भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी, पूर्व विधायक दीया कुमारी ने ट्विटर पर कई टिप्पणियां पाठ्यक्रम को लेकर की। जिसका जवाब शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने टिवट्र पर ही दिया।





यूं चला ट्विटर वॉर

देवनानी - श्रीमान गोविन्द डोटासरा जी महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी राजा थे। उनके सम्बंध में स्कूली शिक्षा में गलत लिखकर आपने एक बार फिर अपने वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण की राजनीति शुरू कर दी है। राजस्थान की स्वाभिमानी जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

जवाब में डोटासरा - देवनानी जी, अपनी जानकारी थोड़ा दुरुस्त करिये, महाराणा प्रताप के शौर्य के बारे में आपसे अच्छा लिखा है हमने,किताबों में कुछ गलत नहीं है। हर जगह राजनीति अच्छी बात नहीं है। जनता पर भरोसा रखिये वो खुद फैसला कर लेगी की कौन सिर्फ राजनीति कर रहे थे और कौन वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं।

जावड़ेकर - 7वीं की पुस्तक में लिखा राणा प्रताप ने हल्दीघाटी का युद्ध जीता,10वीं की पुस्तक में यह युद्ध अनिर्णित रहा और 12वीं की पुस्तक में लिखा है राणा प्रताप युद्ध हार गये। कौन सा इतिहास सरकार पढ़ाना चाहती हैं। एक खानदान का बखान देश भक्तो का अपमान राणा प्रताप से अकबर महान।

Javadekar Ji, All your allegations regrading the syllabus discrepancy of #MaharanaPratap are baseless. You are mistaken with wrong facts.There is absolutely no discrepancy in the syllabus. I expect next time you will cross check your source of information before commenting.Thanku https://t.co/HDjafWv3xr pic.twitter.com/j14sG5jfLF