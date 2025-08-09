मंदिर में चोरी करने वाली महिला सहित दो गिरफ्तार

आमेर थाना पुलिस ने मंदिर से चोरी करने के मामले में एक महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए गए चांदी के दो छत्र व दान पात्र बरामद किए है।

डीसीपी (नॉर्थ) करन शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी संतरा उर्फ आरती (25) और राजू (35) कुण्डा आमेर के रहने वाले है। थानाप्रभारी राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि मेहन्दी का बास आमेर निवासी त्रिलोक पुजारी ने रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि श्री चिन्ताहरण हनुमानजी मंदिर आमेर से 1 अगस्त को चोरी हो गई। पुलिस ने आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और चालानशुदा अपराधियों से पूछताछ कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस अब उनसे अन्य वारदातों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।