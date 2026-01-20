Weather Alert: राजस्थान में एक साथ दो नए पश्चिमी विक्षोभ होंगे सक्रिय, बारिश का अलर्ट

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक विक्षोभ के असर से तापमान में उतार चढ़ाव भी रहेगा। इसके बाद पुन: एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी के दौरान सक्रिय होगा। इसके असर से सबसे पहले जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। 24-25 जनवरी को अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री गिरावट होने तथा कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है।