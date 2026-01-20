20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Alert: राजस्थान में एक साथ दो नए पश्चिमी विक्षोभ होंगे सक्रिय, बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update : राजस्थान में गुरुवार से कुछ जगहों पर एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने व मावठ होने की प्रबल संभावना है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jan 20, 2026

Rajasthan Rain Alert, Rain Alert in Rajasthan, IMD Rain Alert, Rain Alert in Bharatpur, Rain Alert in Jaipur, 5 Day Weather Weather Forecast, Rajasthan Weather Forecast, Cold Wave Alert, Cold Wave Alert in Rajasthan, IMD Cold Wave Alert, Meteorological Department Cold Wave Alert, Meteorological Department Rain Warning, राजस्थान रेन अलर्ट, रेन अलर्ट इन राजस्थान, आईएमडी रेन अलर्ट, रेन अलर्ट इन भरतपुर, रेन अलर्ट इन जयपुर, 5 डे वेदर वेदर फोरकास्ट, राजस्थान वेदर फोरकास्ट, शीतलहर अलर्ट, शीतलहर अलर्ट इन राजस्थान, आईएमडी शीतलहर अलर्ट, मौसम विभाग शीतलहर अलर्ट, मौसम विभाग बारिश चेतावनी

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में गुरुवार से कुछ जगहों पर एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने व मावठ होने की प्रबल संभावना है। मंगलवार को दस से अधिक जिलों में घना कोहरा छाने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। जयपुर में भी सुबह ठंडी हवाओं के साथ ही गलन का अहसास हुआ। दोपहर में तेज धूप निकली।

एक साथ दो नए विक्षोभ होंगे सक्रिय

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक विक्षोभ के असर से तापमान में उतार चढ़ाव भी रहेगा। इसके बाद पुन: एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी के दौरान सक्रिय होगा। इसके असर से सबसे पहले जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। 24-25 जनवरी को अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री गिरावट होने तथा कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है।

बीते 24 घंटे में सबसे कम तापमान माउंटआबू का 5, बीकानेर का 7.1, श्रीगंगानगर का 8, फतेहपुर का 5.2, करौली का 6.1, पाली का 4.6, जयपुर का 12.7, जैसलमेर का 10.5, जालौर का 7.9, सिरोही का 5.6 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Weather Forecast

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 09:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Alert: राजस्थान में एक साथ दो नए पश्चिमी विक्षोभ होंगे सक्रिय, बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कंप्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन फेज-2 पर मंथन, व्यापार सुगमता में राजस्थान शीर्ष 5 राज्यों में शामिल

Compliance Reduction and De-regulation Phase-2
समाचार

बजरी पर हाईकोर्ट का सख्त फैसला, राजस्थान के 4 जिलों में 93 लीज नीलामी रद्द, राशि लौटाने के निर्देश

illegal gravel mining
जयपुर

23 जनवरी से जयपुर जिले की ग्राम पंचायतों में ग्राम उत्थान शिविर, 12 विभागों की योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ

Global Rajasthan Agri-Tech Meet-2026
जयपुर

10 सेमी ट्यूमर और नस में थक्का, 30 मिनट का समय था,12 मिनट में बचाई किडनी, एड्रिनल ग्लैंड के जटिल कैंसर का ऑपरेशन, डॉक्टरों का दावा: भारत का पहला केस

जयपुर

Kotputli Accident: कोटपुतली में भीषण सड़क हादसा, खाटूश्यामजी से लौट रहे 3 भक्तों की दर्दनाक मौत

Road Accident, Road Accident in Kotputli, Container-Car Accident, Container-Car Accident in Kotputli, Container-Car Accident in Rajasthan, Khatushyamji, रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट इन कोटपुतली, कंटेनर-कार एक्सीडेंट, कंटेनर-कार एक्सीडेंट इन कोटपुतली, कंटेनर-कार एक्सीडेंट इन राजस्थान, खाटूश्यामजी
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.