दो वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 15 बाइक बरामद

मुहाना थाना पुलिस ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 15 बाइक बरामद की है।

पुलिस ने बताया कि 30 जुलाई को परिवादी हनुमान सैन ने मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया कि रात करीब 10 बजे बाइक को मुहाना स्थित ठेले के बाहर खड़ी की थी। किराने की दुकान पर सामान लेने गया था लौट कर आया तो बाइक चोरी हो चुकी थी।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुनील मेरोठा (20) मदरामपुरा मुहाना और मनोज (19) इन्द्रगढ़ बूंदी का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में अलग अलग जगह से चुराई 15 बाइकों को बरामद किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे का आदि है और नशे की लत को पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम देता है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि यह चोरी की बाइकों को किन लोगों को बेचा जाना था।