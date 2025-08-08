Udaipur Files : कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स आज सिनेमाघरों में हो रही रिलीज

चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। संवेदनशील विषय को देखते हुए उदयपुर में शहरभर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने बताया कि वे परिवार सहित यह फिल्म देखने जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिल्म में उनके पिता की तालिबानी तरीके से की गई हत्या और उससे जुड़े पूरे घटनाक्रम को दिखाया गया है। यश ने आम जनता से भी फिल्म देखने की अपील की है, ताकि सच सबके सामने आ सके।
फिल्म की रिलीज पर पहले अंतरिम रोक लगी थी। 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ संगठनों और एक आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से 25 जुलाई 2025 को रिलीज की अनुमति मिल गई। इसके बाद भी मामला दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा।
1 अगस्त को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को समीक्षा कर निर्णय लेने के निर्देश दिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक समिति गठित कर फिल्म की समीक्षा की। समिति की रिपोर्ट के बाद 6 अगस्त को फिल्म को रिलीज की मंजूरी दे दी गई। निर्माता अमित जानी ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में कहा कि इस फिल्म का मकसद किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना को जनता तक पहुंचाना है। फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनाते ने किया है। अभिनेता विजय राज ने कन्हैयालाल की भूमिका निभाई है, जबकि रजनीश दुग्गल और प्रीति झांगियानी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।
बता दें कि 28 जून 2022 को हुई हत्या के मामले में एनआईए ने गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत चालान पेश किया था। इसमें दो आरोपी फरहाद उर्फ बबला और मोहम्मद जावेद को अब तक जमानत मिल चुकी है। वहीं, सलमान और अबू इब्राहिम को पाकिस्तान निवासी बताते हुए फरार घोषित किया गया है।सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने साफ किया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने तय प्रक्रिया के तहत फिल्म को सर्टिफिकेट दिया है और निर्माता ने अतिरिक्त कट भी लगाए हैं।