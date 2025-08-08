Udaipur Files : कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स आज सिनेमाघरों में हो रही रिलीज

1 अगस्त को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को समीक्षा कर निर्णय लेने के निर्देश दिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक समिति गठित कर फिल्म की समीक्षा की। समिति की रिपोर्ट के बाद 6 अगस्त को फिल्म को रिलीज की मंजूरी दे दी गई। निर्माता अमित जानी ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में कहा कि इस फिल्म का मकसद किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना को जनता तक पहुंचाना है। फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनाते ने किया है। अभिनेता विजय राज ने कन्हैयालाल की भूमिका निभाई है, जबकि रजनीश दुग्गल और प्रीति झांगियानी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।