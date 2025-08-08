8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Udaipur Files : कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स आज सिनेमाघरों में हो रही रिलीज

चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Aug 08, 2025

PATRIKA PHOTO
PATRIKA PHOTO

चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। संवेदनशील विषय को देखते हुए उदयपुर में शहरभर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने बताया कि वे परिवार सहित यह फिल्म देखने जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिल्म में उनके पिता की तालिबानी तरीके से की गई हत्या और उससे जुड़े पूरे घटनाक्रम को दिखाया गया है। यश ने आम जनता से भी फिल्म देखने की अपील की है, ताकि सच सबके सामने आ सके।

फिल्म की रिलीज पर पहले अंतरिम रोक लगी थी। 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ संगठनों और एक आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से 25 जुलाई 2025 को रिलीज की अनुमति मिल गई। इसके बाद भी मामला दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा।

1 अगस्त को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को समीक्षा कर निर्णय लेने के निर्देश दिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक समिति गठित कर फिल्म की समीक्षा की। समिति की रिपोर्ट के बाद 6 अगस्त को फिल्म को रिलीज की मंजूरी दे दी गई। निर्माता अमित जानी ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में कहा कि इस फिल्म का मकसद किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना को जनता तक पहुंचाना है। फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनाते ने किया है। अभिनेता विजय राज ने कन्हैयालाल की भूमिका निभाई है, जबकि रजनीश दुग्गल और प्रीति झांगियानी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें

NARESH MEENA: नरेश मीणा को लेकर बड़ी खबर, आज कोर्ट में होने जा रही पेशी, पहले थप्पड़ कांड में जाना पड़ा था जेल में
झालावाड़
PATRIKA PHOTO

बता दें कि 28 जून 2022 को हुई हत्या के मामले में एनआईए ने गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत चालान पेश किया था। इसमें दो आरोपी फरहाद उर्फ बबला और मोहम्मद जावेद को अब तक जमानत मिल चुकी है। वहीं, सलमान और अबू इब्राहिम को पाकिस्तान निवासी बताते हुए फरार घोषित किया गया है।सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने साफ किया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने तय प्रक्रिया के तहत फिल्म को सर्टिफिकेट दिया है और निर्माता ने अतिरिक्त कट भी लगाए हैं।

ये भी पढ़ें

Train Theft : दिल्ली से राजस्थान पहुंची मंडोर एक्सप्रेस, यात्रियों का सामान चोरी, विदेशी भी बने निशाना; पासपोर्ट, नकदी सब गायब
Patrika Special News
PATRIKA PHOTO

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2025 10:21 am

Published on:

08 Aug 2025 10:18 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Udaipur Files : कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स आज सिनेमाघरों में हो रही रिलीज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.