पंचायतों की मिसाल: गांवों की बदली तस्वीर, सरपंच बने विकास के सूत्रधार

जोधपुर जिले की खांगटा ग्राम पंचायत ने जहां अपने नवाचारों से राष्ट्रीय पहचान बनाई, वहीं अजमेर जिले की गगवाना ग्राम पंचायत बेहतर कामकाज के कारण पूरे प्रदेश में चर्चित हो गई। चूरू जिले की गोपालपुरा पंचायत ने बरसाती पानी के संरक्षण और हरियाली से गांव को मॉडल बना दिया। वहीं सीकर की सिरोही ग्राम पंचायत ने सफाई, पानी और सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं को लगभग खत्म कर दिया है। यहां कहीं ई-लाइब्रेरी से ज्ञान की रोशनी फैली, तो कहीं महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाया गया। कहीं रक्षाबंधन पर पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संदेश दिया गया, तो कहीं डिजिटल पंचायत की मिसाल कायम हुई। अब ये पंचायतें सिर्फ प्रशासनिक इकाइयां नहीं, बल्कि नवाचार, जनभागीदारी और सामुदायिक गर्व की जीवंत कहानियां बन चुकी है।