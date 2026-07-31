यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय आणंद में किया रक्तदान

आणंद. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय आणंद में करगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।क्षेत्रीय कार्यालय आणंद के क्षेत्र प्रमुख बृजेश कुमार तिवारी ने अध्यक्षता की। शिविर में आणंद क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालय के स्टाफ सदस्यों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने रक्तदान को मानवता की सर्वोच्च सेवा बताते हुए इसे करगिल के वीर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताया। कर्मचारियों ने रक्तदान-महादान का संदेश देते हुए समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया।

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कैप्शन - शिविर में रक्तदान करते हुए।