Rajasthan: पोर्टल लांच करते ही 7000+ लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, मिलेगी 150 यूनिट FREE बिजली, ₹50000 की सब्सिडी और फ्री मीटर

राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत फ्री बिजली के नए मॉडल का पोर्टल लॉन्च होते ही उपभोक्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पोर्टल की शुरुआत किए जाने के कुछ ही घंटों में शाम तक 7 हजार से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया।