Rajasthan: पोर्टल लांच करते ही 7000+ लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, मिलेगी 150 यूनिट FREE बिजली, ₹50000 की सब्सिडी और फ्री मीटर

योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके पास खुद की पक्की छत है। यानी किराएदार या बिना छत वाले इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 14, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत फ्री बिजली के नए मॉडल का पोर्टल लॉन्च होते ही उपभोक्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पोर्टल की शुरुआत किए जाने के कुछ ही घंटों में शाम तक 7 हजार से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया।

खुद की छत वालों को ही मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके पास खुद की पक्की छत है। यानी किराएदार या बिना छत वाले इस योजना के पात्र नहीं होंगे। योजना के तहत राज्य सरकार 1.1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने पर 17,000 रुपए की सब्सिडी देगी।

केंद्र सरकार से मिलेगी अलग सब्सिडी

राज्य सरकार की सब्सिडी के अलावा केंद्र सरकार भी 33,000 की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। यानी उपभोक्ता को कुल 50,000 तक की राहत मिल सकती है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को एक स्मार्ट मीटर भी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

150 यूनिट तक फ्री बिजली

इस योजना के अंतर्गत हर महीने 150 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। हालांकि यह लाभ केवल उन्हीं घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा जो पहले से मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में पंजीकृत हैं। शुरुआती प्रतिक्रिया को देखते हुए माना जा रहा है कि आगे और बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेंगे।

