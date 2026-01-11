Rajasthan: बस बॉडी कोड उल्लंघन पर 3 बसें जब्त, दो MP नंबर की, RTO प्रथम राजेंद्र सिंह बोले: अभियान रहेगा जारी

जयपुर। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को ताक पर रखकर संचालित हो रही बसों के खिलाफ कार्रवाई की है। बस बॉडी कोड का उल्लंघन करने वाली तीन बसों को जब्त कर सीज कर दिया है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पकड़ी गई तीन बसों में से दो बसें मध्य प्रदेश नंबर की हैं। इन बसों में सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। जांच में पाया गया कि इन बसों में न तो इमरजेंसी गेट थे और न ही सुरक्षा के अन्य पुख्ता इंतजाम। इसके अलावा यात्रियों की जान जोखिम में डालकर इनमें एक्स्ट्रा स्लीपर लगाए गए थे और अवैध रूप से भारी मात्रा में कॉमर्शियल सामान ढोया जा रहा था।
विभाग ने जिन बसों को सीज किया गया है, वे 'ओवरहैंग' (निर्धारित लंबाई से अधिक बाहर निकला हुआ हिस्सा) थी। अब इन गाड़ियों की आरसी तभी बहाल की जाएगी जब मालिक गाड़ी का ओवरहैंग खत्म करेंगे। साथ ही बस को वापस उसके मूल प्रोटोटाइप और बस बॉडी कोड के हिसाब से फिट करना होगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी पकड़ी गई ऐसी 30 से अधिक बसों की आरसी अब तक बहाल नहीं हो सकी है क्योंकि वे मानकों पर खरी नहीं उतरीं।
अधिकारियों के अनुसार अधिकतर ऐसी अवैध बसें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मध्य प्रदेश में पंजीकृत हैं, जो राजस्थान की सड़कों पर बिना बस बॉडी कोड के दौड़ रही हैं। ये बसें रोड सेफ्टी के लिए एक गंभीर खतरा बनी हुई हैं।आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने चेतावनी देते हुए कहा कि जयपुर में सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली ऐसी बसों के लिए कोई स्थान नहीं है। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस तरह की अवैध बसों के खिलाफ विभाग का अभियान लगातार जारी रहेगा।
