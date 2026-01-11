Rajasthan: बस बॉडी कोड उल्लंघन पर 3 बसें जब्त, दो MP नंबर की, RTO प्रथम राजेंद्र सिंह बोले: अभियान रहेगा जारी

जयपुर। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को ताक पर रखकर संचालित हो रही बसों के खिलाफ कार्रवाई की है। बस बॉडी कोड का उल्लंघन करने वाली तीन बसों को जब्त कर सीज कर दिया है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पकड़ी गई तीन बसों में से दो बसें मध्य प्रदेश नंबर की हैं। इन बसों में सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। जांच में पाया गया कि इन बसों में न तो इमरजेंसी गेट थे और न ही सुरक्षा के अन्य पुख्ता इंतजाम। इसके अलावा यात्रियों की जान जोखिम में डालकर इनमें एक्स्ट्रा स्लीपर लगाए गए थे और अवैध रूप से भारी मात्रा में कॉमर्शियल सामान ढोया जा रहा था।