Rajasthan Roadways: राजस्थान के इन जिलों से दिल्ली तक नई रोडवेज बस सेवा शुरू, कलक्टर-एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

डिपो के चीफ मैनेजर गिरीराज स्वामी ने बताया कि नई बस रोजाना सुबह 10 बजे झुंझुनूं डिपो से रवाना होकर चूरू जाएगी। चूरू से दोपहर 12.20 बजे लौटकर यह बस 2.10 बजे झुंझुनूं से दिल्ली के लिए चलेगी। दिल्ली से वापसी रात 1.50 बजे होगी। उन्होंने बताया कि डिपो को हाल ही में चार नई बसें मिली हैं, जिनमें से एक का संचालन शुरू कर दिया गया है, जबकि तीन बसें जल्द पहुंचेंगी। इन बसों को यात्रियों की जरूरत के अनुसार विभिन्न रूटों पर लगाया जाएगा।