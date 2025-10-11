Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Rajasthan Election: राजस्थान में कब होंगे निकाय चुनाव ? मंत्री झाबर सिंह खर्रा का सामने आया बड़ा बयान

जोधपुर शहरी सेवा शिविर में पहुंचे नगरीय विकास मंत्री, बोले- शिविर खत्म होने के बाद भी लंबित ऑनलाइन आवेदनों का होगा निस्तारण

2 min read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 11, 2025

civic elections in Rajasthan

स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बांटे पट्टे। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश के कुल 309 निकायों में चुनाव करवाने के लिए सरकार तैयार है। पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से दी जाने वाली सूची का भी इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश में मतदाता सूची का कार्य भी चल रहा है। सूचियां आते ही हम निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाने के लिए कहेंगे।

उन्होंने यह बात नगर निगम की ओर से शनिवार को यहां आयोजित शहरी सेवा शिविर के दौरान पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव संभवतया जनवरी में हो सकते हैं। खर्रा ने कहा कि शहरी सेवा शिविर के माध्यम से पहली बार हमने ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि निगम में भी कैंप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या न आए। प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की जांच कर कैंप के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। कैंप की समय अवधि खत्म होने के बाद भी अगर ऑनलाइन आवेदन लंबित रहते हैं तो भी उनका निस्तारण बाद में समय सीमा तय कर किया जाएगा।

कैंप का निरीक्षण

खर्रा ने इससे पूर्व निगम कार्यालय (उत्तर/दक्षिण) परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा और उचित दिशा निर्देश दिए।उन्होंने 25 लाभार्थियों को पट्टा वितरण भी किया। इस अवसर पर उनके साथ राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, ओसियां विधायक भैराराम सियोल, निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ, जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, निगम आयुक्त सिद्धार्थ पालानीचामी सहित अन्य अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे।

प्लाॅट के लिए संघर्ष कर रही महिला ने सौंपा ज्ञापन

नगर निगम के मुख्य द्वार के बाहर अपने प्लॉट के आवंटन के लिए धरने पर बैठी विधवा महिला उषा गर्ग ने मंत्री खर्रा के आते ही उन्हें अपनी पीड़ा बताई और प्लॉट के आवंटन के लिए ज्ञापन सौंपा। खर्रा ने इस बारे में निगम आयुक्त से जानकारी मांगी। साथ ही जेडीए के अधिकारियों को भी निगम बुलाने के लिए कहा।

हां भई, कितना यूडी टैक्स आया है…

शिविर में आते ही मंत्री खर्रा ने यूडी टैक्स के काउंटर पर जाकर पूछा हां, भई कितना यूडी टैक्स आया है। तो वहां मौजूद निगम के कर्मचारी निरंजन चौधरी ने बताया कि शिविर में 2 करोड़ से ज्यादा यूडी टैक्स की वसूली हुई है। इसके अलावा नियमित यूडी टैक्स भी वसूला जा रहा है। इस दौरान वहां खड़ेे कांग्रेसी पार्षद ललित गहलोत ने मंत्री खर्रा से कहा, गत सरकार की तरह ही आप भी 700 रुपए में पट्टा दें, इस पर मंत्री ने कहा, किसे मिला है 700 रुपए में पट्टा उसे मेरे सामने लाएं। गत सरकार ने तो कई खर्चे करवा दिए।

