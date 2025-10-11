Rajasthan Election: राजस्थान में कब होंगे निकाय चुनाव ? मंत्री झाबर सिंह खर्रा का सामने आया बड़ा बयान

शिविर में आते ही मंत्री खर्रा ने यूडी टैक्स के काउंटर पर जाकर पूछा हां, भई कितना यूडी टैक्स आया है। तो वहां मौजूद निगम के कर्मचारी निरंजन चौधरी ने बताया कि शिविर में 2 करोड़ से ज्यादा यूडी टैक्स की वसूली हुई है। इसके अलावा नियमित यूडी टैक्स भी वसूला जा रहा है। इस दौरान वहां खड़ेे कांग्रेसी पार्षद ललित गहलोत ने मंत्री खर्रा से कहा, गत सरकार की तरह ही आप भी 700 रुपए में पट्टा दें, इस पर मंत्री ने कहा, किसे मिला है 700 रुपए में पट्टा उसे मेरे सामने लाएं। गत सरकार ने तो कई खर्चे करवा दिए।