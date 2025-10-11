Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

Hanumangarh: खाद लेने आए किसानों पर किया था लाठीचार्ज, अब एक्शन, ASI लाइन हाजिर, 2 हेड कांस्टेबल सस्पेंड

लाठीचार्ज के चलते किसानों का आक्रोश सामने आया था। भारतीय किसान संघ ने डीएपी खाद के लिए लाइन में लगे किसानों पर लाठीचार्ज की निन्दा करते हुए रोष जताया था।

2 min read

हनुमानगढ़

image

Rakesh Mishra

Oct 11, 2025

Lathicharge on Farmers in Hanumangarh

किसानों की भीड़ और इनसेट में लाठीचार्ज का दृश्य। फोटो- पत्रिका

भादरा। स्थानीय कृषि उपज मंडी समिति के विश्रामगृह में शुक्रवार को डीएपी खाद टोकन वितरण के लिए एकत्रित हुए किसानों पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन ने शनिवार को सख्त कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज में शामिल ASI चेतराम को लाइन हाजिर करने के साथ ही हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह और आरएसी के हेड कांस्टेबल सत्यवान को निलंबित कर दिया है।

पुलिस प्रशासन की ओर से की गई इस कार्रवाई को किसानों के भावी आंदोलन और आक्रोश को शांत करने के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। वहीं इसके बाद शनिवार को फल उत्पादक सहकारी समिति की ओर से शुक्रवार को शेष रहे टोकन वाले किसानों को खाद का वितरण किया गया।

खाद टोकन वितरण के दौरान किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर किसान सभा की ओर से सोमवार को भादरा के भगत सिंह चौक से लेकर उपखंड कार्यालय तक जुलूस निकालने हुए उपखंड कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई थी।

पुलिस ने किया था लाठीचार्ज

गौरतलब है कि क्षेत्र में रबी फसलों की बिजाई में डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान हो रहे हैं। शुक्रवार को कृषि उपज मंडी समिति के कृषक विश्राम गृह में डीएपी खाद टोकन वितरण में उमड़ी भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस टीम को लाठीचार्ज करना पड़ा था। लाठीचार्ज के चलते किसानों का आक्रोश सामने आया था। भारतीय किसान संघ ने डीएपी खाद के लिए लाइन में लगे किसानों पर लाठीचार्ज की निन्दा करते हुए रोष जताया था।

किसानों में आक्रोश

लाठीचार्ज से किसानों में आक्रोश फैल गया था। इस घटना के बाद सूचना मिलने पर नोहर अतिरिक्त जिला कलक्टर संजू पारीक, भादरा उपखण्ड अधिकारी भागीरथराम, तहसीलदार धर्मेन्द्र जांदू व पुलिस प्रशासन ने खाद वितरण स्थल पर पहुंचकर व्यवस्था संभाली और लाइन लगवाकर किसानों को खाद दिलाई। बार संघ भादरा ने भी किसानों के पक्ष में डीएपी खाद की लाइन में लगे किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उपखण्ड कार्यालय में ज्ञापन देकर विरोध जताया था।

Published on:

11 Oct 2025 06:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Hanumangarh: खाद लेने आए किसानों पर किया था लाठीचार्ज, अब एक्शन, ASI लाइन हाजिर, 2 हेड कांस्टेबल सस्पेंड

