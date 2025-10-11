Hanumangarh: खाद लेने आए किसानों पर किया था लाठीचार्ज, अब एक्शन, ASI लाइन हाजिर, 2 हेड कांस्टेबल सस्पेंड

गौरतलब है कि क्षेत्र में रबी फसलों की बिजाई में डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान हो रहे हैं। शुक्रवार को कृषि उपज मंडी समिति के कृषक विश्राम गृह में डीएपी खाद टोकन वितरण में उमड़ी भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस टीम को लाठीचार्ज करना पड़ा था। लाठीचार्ज के चलते किसानों का आक्रोश सामने आया था। भारतीय किसान संघ ने डीएपी खाद के लिए लाइन में लगे किसानों पर लाठीचार्ज की निन्दा करते हुए रोष जताया था।