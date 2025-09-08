जयपुर नगर निगम ग्रेटर का अनोखा मामला, सफाईकर्मी ऑफिस में बैठकर संभाल रहे क्लर्क का काम

TOI की रिपोर्ट के अनुसार JMC-G में तैनात लगभग 7000 सफाई कर्मचारियों में से करीब 1000 से ज्यादा को ऑफिस में बैठा दिया है। ये कर्मचारी निगम मुख्यालय से लेकर जोनल कार्यालयों तक फाइलों का काम संभाल रहे हैं। इसका सीधा असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ रहा है क्योंकि अब सिर्फ 5000 कर्मचारी ही फील्ड में सफाई कर पा रहे हैं। 1000 पद खाली पड़े हैं।