हवाई पट्टियों पर 2000 वर्ग मीटर तक भूमि 20 साल के लिए दी जाएगी लीज पर

प्रदेश में अभी तीन हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क (आरसीएस) योजना के तहत उड़ानें संचालित हो रही हैं। अब सरकार ने माउंट आबू, सीकर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है। जिससे इन जिलों के लिए उड़ानें चालू हो सकें। इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ से मुम्बई, कोलकाता, सूरत और बेंगलूरु के लिए नियमित उड़ानें शुरु किए जाने का भी केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क (आरसीएस) उड़ानों के लिए विमान ईंधन पर वैट को 26 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है।