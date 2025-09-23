Jaipur: जीवंत होगा वैष्णोदेवी धाम, 24 से 26 सितंबर तक 40 फीट ऊंचे त्रिकूट पर्वत पर होंगे मां के दिव्य दर्शन

नवरात्र में जयपुरवासियों को इस बार कटरा जैसे अनुभव का आनंद मिलेगा। आदर्शनगर राजापार्क स्थित सूरज मैदान में 24 से 26 सितंबर तक मां वैष्णोदेवी का साक्षात दरबार सजने जा रहा है। यहां श्रद्धालु 40 फीट ऊंचे कृत्रिम त्रिकूट पर्वत पर चढ़कर मां वैष्णोदेवी और भैरव बाबा के दर्शन करेंगे।
आयोजन समिति अध्यक्ष राजेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं को कटरा रेलवे स्टेशन, बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी गुफा, हाथी मत्था और सांझी छत जैसे पड़ाव पार करने का अनुभव मिलेगा। गुफाओं से गुजरते समय बहता बर्फीला पानी, बिजली की तड़तड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट और कृत्रिम बर्फबारी यात्रियों को वास्तविकता का आभास कराएगी।
मां वैष्णोदेवी का साक्षात दरबार समिति की ओर से सोमवार को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में पोस्टर विमोचन कार्यक्रम हुआ।
बंगाल से आए 150 कारीगरों ने पूरे पांडाल को दुर्गा पांडाल के स्वरूप में तैयार किया है। तीन दिनों तक प्रतिदिन शाम पांच से रात दस बजे तक मां का दरबार खुलेगा। यहां स्वचालित झांकियां, कन्या पूजन, महाआरती और सजीव झांकियां विशेष आकर्षण होंगी। कार्यक्रम संयोजक चंद्रप्रकाश राणा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं।
श्रद्धालु कटरा बाजार से होते हुए पंजीकरण काउंटर पर पहुंचेंगे। वैष्णो देवी जाने के लिए घोड़े, पिट्ठू और बग्घी नजर आएंगे। आगे बाणगंगा से गुजरते हुए चरण पादुका मंदिर, अर्धकुंवारी गुफा और हाथी मत्था होते हुए श्रद्धालु त्रिकूट पर्वत पर विराजी मां वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे। इस बार 15 फीट की बजाय 40 फीट ऊंचा कृत्रिम पर्वत तैयार किया गया है।