Jaipur: जीवंत होगा वैष्णोदेवी धाम, 24 से 26 सितंबर तक 40 फीट ऊंचे त्रिकूट पर्वत पर होंगे मां के दिव्य दर्शन

बंगाल से आए 150 कारीगरों ने पूरे पांडाल को दुर्गा पांडाल के स्वरूप में तैयार किया है। तीन दिनों तक प्रतिदिन शाम पांच से रात दस बजे तक मां का दरबार खुलेगा। यहां स्वचालित झांकियां, कन्या पूजन, महाआरती और सजीव झांकियां विशेष आकर्षण होंगी। कार्यक्रम संयोजक चंद्रप्रकाश राणा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं।