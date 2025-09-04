वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक बरामद

जयपुर।

मालवीय नगर थाना पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की है। डीसीपी (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अभिषेक सैनी (26) तेजाजी का बाडा सांगानेर का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि 23 अगस्त को दौसा निवासी वैभव चौधरी ने थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि घर के बाहर खड़ी बाइक को चोर चुरा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आस-पास लगे 150 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चैक करने के बाद वाहन चोर अभिषेक सैनी को पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मौज मस्ती करने के लिए सूने खड़े दुपहिया वाहनों को चिन्हित कर चोरी की वारदात को अंजाम देता है और चोरी किए गए वाहनों को सस्ते दामों पर बेचकर आए पैसों से मौज मस्ती करता है।