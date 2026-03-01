Voter List: 22 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित, प्रक्रिया शुरू, 7 अप्रैल तक दावे-आपत्तियों का मौका

इसके अलावा, दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत 29 मार्च और 5 अप्रैल 2026 को सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है। इन दोनों दिनों में पदाभिहित अधिकारी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे और नागरिकों से आवेदन प्राप्त करेंगे।