बजरंग नगर के कच्चे रास्ते में भर रहा पानी

पब्लिक रिपोर्टर

मैं कविता- दौसा शहर के सैंथल मार्ग पर वार्ड नम्बर एक के बजरंग नगर में ना सीमेंट की सड़क है ना ही सही तरीके की नालियां। बरसात में पानी की सही तरीके से निकासी नहीं हो रही। इससे आमजन परेशान है। रास्ता कच्चा होने के कारण कई बार पैदल चलने वालों के गिरकर चोटिल होने की आशंका भी रहती है। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं।





दोनों तरफ पक्की नालियां बने



बजरंग नगर में सड़क बनवाई जाए। सड़क के दोनों तरफ पक्की नालियां बने। नालियों की नियमित सफाई करवाई जाए। नगर परिषद के अधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को समस्या का समाधान करवाना चाहिए।