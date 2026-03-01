Water Supply: गर्मी से पहले प्रशासन अलर्ट मोड में, समर कंटीजेंसी प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

उन्होंने जयपुर शहर में चल रही विभिन्न पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जाएं। इससे गर्मी के मौसम में शहरवासियों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

जिला कलक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बाधित होने की संभावना है या जहां पानी की मांग अधिक है, वहां समय रहते टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की जाए। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को फील्ड में नियमित मॉनिटरिंग करने तथा किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।