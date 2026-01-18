हर मानसून में जलभराव की मार…अब 4000 करोड़ की दरकार

सड़क तो बना दी, पर पानी कहां जाएगा? यह सवाल हर मानसून में उठता है। नाले अधूरे हैं, आउटलेट नहीं छोड़े गए, बरसात आते ही सड़कें गड्ढों में बदल जाती हैं। बरसात खत्म होने के बाद जेडीए और नगर निगम को 100 करोड़ रुपए से अधिक सिर्फ सडक़ मरम्मत पर खर्च करने पड़ते हैं। अब एक पुख्ता ड्रेनेज मैप बनाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, लोग कह रहे हैं कि अगर पहले ही सड़क के साथ नाले भी बना दिए होते तो इतना खर्च और झंझट ही नहीं होता। जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम अब भी अधूरा है और केवल 30 फीसदी हिस्से में ही नेटवर्क मौजूद है, बाकी जगह हर मानसून में जलभराव और सड़क टूटने की समस्या बनी रहती है। ड्रेनेज मैप से न सिर्फ बिखरे हुए सिस्टम को जोड़ा जाएगा, बल्कि उन इलाकों को भी चिन्हित किया जाएगा, जहां मानसून के दिनों में जलभराव होता है।