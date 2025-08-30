Weather Alert 30 August: आज सातवीं बार जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, अगले 3 घंटे में 8 जिलों में होगी झमाझम

Rajasthan rain alert: जयपुर। मौसम विभाग शनिवार को भारी बारिश का बार-बार अलर्ट जारी कर रहा है। अब दोपहर तीन बजे एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। इस सातवें अलर्ट के तहत आगामी तीन घंटों में राजस्थान के आठ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विज्ञान केन्द्र ने दोपहर तीन बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के बारां, कोटा, झालावाड़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर,सीकर, जैसलमेर जिलों व आस-पास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की संभावना है।

इसके अलावा कई जिलों में यलो अलर्ट भी जारी किया है। यलो अलर्ट के तहत झुंझुनू, जयपुर, दौसा, बीकानेर, जोधपुर, पाली, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भरतपुर, धौलपुर, करौली,सवाईमाधोपुर जिलों में अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।